Dan Petrescu, pornit pe FCSB: "Am fost tare suparat, nu mai vreau sa se intample asta!"

Articol de GSP - Publicat luni, 16 mai 2022, 09:14 / Actualizat luni, 16 mai 2022 10:02Dan Petrescu, campion din nou cu CFR Cluj, a dezvaluit aseara, dupa ce "feroviarii" si-au adjudecat cel de-al cincilea titlu la rand, ca echipa sa nu va intra in vacanta inaintea derby-ului fara miza cu FCSB din ultima etapa.FCSB - CFR Cluj se joaca duminica, 22 mai, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Digi Sport, Orange Sport si Prima Sport."Bursucul" planuieste sa-si ia revansa in fata ... citeste toata stirea