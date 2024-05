Dan Petrescu, spectacol la revenirea la CFR Cluj: "Asta e marea problema. Daca eram aici sezonul asta, nu se intampla asa ceva!"

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 06 mai 2024, 00:10 / Actualizat luni, 06 mai 2024 00:18CFR Cluj - Rapid 3-2. Dan Petrescu a revenit cu victorie pe banca ardelenilor si a analizat partida castigata in Gruia impotriva giulestenilor.Petrescu e nemultumit ca nu are mai multi jucatori de nivelul lui Daniel Birligea si Philip Otele si a declarat ca daca ar fi fost la CFR de la inceputul sezonului ar fi avut mai multi fotbalisti de acest nivel.OFERTASumudica si-a ales echipa: "In seara ... citește toată știrea