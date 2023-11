La inceputul lunii septembrie a acestui an 2023, mijlocasul Dan Spataru (18 ani) a fost imprumutat de Kids Tampa Brasov (Liga 3) pentru un sezon la FCSB, in SuperLiga! Tanarul jucator s-a remarcat in sezonul trecut al Ligii 2, la FC Brasov, echipa care in vara nu a obtinut certificarea de Liga 2, a fost retrogradata de FRF, iar apoi s-a desfiintat.Spataru inca nu a apucat sa debuteze la prima echipa a clubului FCSB, insa cluburile care il detin in coproprietate, Kids Tampa Brasov si ACS ... citeste toata stirea