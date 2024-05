Dan Sucu a ales antrenorul pentru Rapid! Anuntul oficial este iminent!

Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 18 mai 2024, 15:11 / Actualizat sambata, 18 mai 2024 16:24Negocierile dintre Rapid si antrenorul nord-irlandez Neil Lennon (52 de ani) sunt pe ultima suta de metri. Fostul A1 de la Celtic si Bolton ar urma sa fie anuntat saptamana viitoare, posibil marti.Rapid a incheiat in genunchi "sezonul centenarului", asa cum au considerat stagiunea inceputa vara trecuta, in anul in care clubul a implinit 100 de ani de existenta. Locul 6 in campionat desi ... citește toată știrea