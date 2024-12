Dan Sucu a luat cuvantul in ultima zi a anului! Ce le-a transmis celor de la Rapid

Articol de Laura Soica - Publicat marti, 31 decembrie 2024, 17:38 / Actualizat marti, 31 decembrie 2024 18:07Dan Sucu, actionarul majoritar de la Rapid, a transmis un mesaj in ultima zi din an pentru suporterii giulesteni.Patronul de la Rapid si Genoa le-a multumit fanilor rapidisti pentru sprijinul acordat clubul in 2024 si le-a facut o promisiune.U CLUJU Cluj, transfer de play-off de la revelatia Romaniei * Eroul de la Corvinul a semnatDan Sucu, mesaj pentru fanii Rapidului inainte ... citește toată știrea