Dan Sucu a luat primele decizii la Genoa, dupa ce a devenit actionar majoritar

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 19 decembrie 2024, 08:23 / Actualizat joi, 19 decembrie 2024 09:55Stirea momentului in fotbalul romanesc: Dan Sucu a devenit actionarul majoritar al celor de la Genoa, cu 77%, iar omul de afaceri a transmis primele decizii din noua postura.Genoa se afla in acest moment pe locul 13 in Serie A, cu 16 puncte dupa primele 16 meciuri, cu doua in plus fata de Cagliari, ocupanta primului loc de Serie B. Primul meci cu patron roman al grifonilor e tocmai contra ... citește toată știrea