Dan Sucu incearca un transfer pe modelul lui Nelutu Varga de la CFR Cluj, adversara din aceasta seara

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 06 aprilie 2024, 14:42 / Actualizat sambata, 06 aprilie 2024 15:21Rapid pregateste din timp sezonul urmator. Dupa ce i-a transferat deja pe Rares Pop (18 ani), Catalin Vulturar (20 de ani) si Claudiu Micovschi (24 de ani), Dan Sucu mai pregateste o mutare pe piata transferurilor.Anuntul vine in contextul in care meciul dintre Rapid si CFR Cluj se joaca in aceasta seara, de la 20:30, in etapa #3 din play-off-ul Superligii.Giulestenii se gandesc deja ... citește toată știrea