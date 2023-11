Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 29 noiembrie 2023, 17:55 / Actualizat miercuri, 29 noiembrie 2023 18:17Dan Sucu, patronul Rapidului, i-a ironizat pe rivalii de la FCSB, dupa ultimele comentarii ale lui Gigi Becali, in care sustinea ca Rapid are probleme in meciurile cu miza.Rapid a pierdut meciul de acasa cu U Cluj, scor 2-3. Giulestenii au ratat ocazia de a se apropia la 4 puncte de liderul FCSB si raman pe locul 3, cu doar un punct deasupra lui CSU Craiova.FCU ... citeste toata stirea