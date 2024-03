Dan Sucu isi face calculele pentru titlu: "Sper sa nu mai avem astfel de episoade"

Articol de Marius Margarit - Publicat duminica, 10 martie 2024, 18:11 / Actualizat duminica, 10 martie 2024 18:11Dupa victoria entuziasmanta a echipei sale in derbyul cu FCSB, Dan Sucu, actionarul principal al Rapidului, n-a reusit sa adoarma prea repede."Dupa ce am ajuns acasa, n-am rezistat si am mai vazut o data meciul. E altfel la televizor, pe stadion e prea multa adrenalina, traiesti si evaluezi altfel lucrurile", a spus Sucu.FCSBUn nou atac la Gigi Becali? Ce a declarat Mihai ... citește toată știrea