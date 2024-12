Dan Sucu, prima lovitura la Genoa?! * Italienii anunta: vrea sa transfere un jucator de la rivala din Superliga

Articol de Cezar Titor - Publicat luni, 23 decembrie 2024, 18:47 / Actualizat luni, 23 decembrie 2024 18:53Vestea finalului de an in fotbalul romanesc a fost preluarea actionariatului majoritar de la Genoa, cel mai vechi club peninsular inca in activitate, de catre Dan Sucu, patronul Rapidului. Acum, presa italiana noteaza ca una dintre tintele de perioada invernala de mercato ar putea fi chiar de la o rivala din Superliga.Este vorba despre Anzor Mekvabishvili, mijlocasul Universitatii ... citește toată știrea