Dan Sucu ridica tonul la numirea lui Neil Lennon: "Gata cu jucatorii grasi sau care stau in discoteca la 3 dimineata!"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 20 mai 2024, 15:33 / Actualizat luni, 20 mai 2024 16:29Odata cu instalarea lui Neil Lennon ca antrenor la Rapid, Dan Sucu a adresat o scrisoare suporterilor visinii. In ea, cateva detalii interesante.Dan Sucu pare ca a vrut sa insiste pe disciplina in Grant, el facand referire la "jucatorii care sa-si manifeste rapidismul la 3 noaptea din discoteca sau de pe partiile de schi, sau care sa se prezinte la echipa cu kilograme in plus fata de ... citește toată știrea