Dan Sucu, "sageti" catre Gigi Becali, dupa ce a ajuns la 6 puncte de FCSB: "Vreau sa-i transmit un mesaj"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 11 februarie 2024, 11:19 / Actualizat duminica, 11 februarie 2024 12:50Dupa 1-0 cu CFR Cluj, Dan Sucu, actionarul majoritar al Rapidului, a avut un mesaj pentru rivalul Gigi Becali.Rapid e in acest moment la 6 puncte de liderul FCSB, care in aceasta seara o va intalni pe Sepsi. Iar Dan Sucu a avut un mesaj pentru Gigi Becali, cu care s-a contrat in ultima perioada, cu privire la lupta la titlu.RAPIDRapid mai face un transfer! Sucu ... citește toată știrea