Dan Sucu, sfatuit sa nu intre in fotbal: "Mi s-a spus ca e un climat nefericit" + Cum traieste Diana Sucu, sotia finantatorului alb-visiniilor, meciurile de pe Giulesti

Articol de GSP - Publicat sambata, 08 octombrie 2022, 11:20 / Actualizat sambata, 08 octombrie 2022 11:58Dan Sucu, unul dintre cei doi finantatori de la Rapid, a povestit ca a fost sfatuit sa nu intre in fotbal, inainte de a prelua 49,9% din actiunile giulestenilor.Dan Sucu a intrat in conducerea Rapidului in mai 2022, desi marturiseste ca a fost sfatuit sa nu se bage in fotbal.RAPIDDan Sucu si-a ales modelul din fotbal: "Vreau ca Rapid sa fie pentru Romania ce e Salzburg pentru ... citeste toata stirea