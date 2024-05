Dan Sucu vesteste implicarea lui Mircea Lucescu la Rapid: "Multe lucruri vor fi schimbate!"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 20 mai 2024, 16:54 / Actualizat luni, 20 mai 2024 17:12Dupa ce l-a instalat pe nord-irlandezul Neil Lennon (52 de ani), Dan Sucu, actionarul majoritar al Rapidului, a dat o declaratie in care anunta schimbari masive in club.Mai intai, Dan Sucu l-a laudat pe noul antrenor in scrisoarea catre fani si a promis ca la Rapid se va instala o disciplina de fier. Apoi, omul de afaceri vorbit si despre Mircea Lucescu, cu care a avut mai multe intalniri in ... citește toată știrea