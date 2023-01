Dani Coman revine! Acord verbal cu clubul din Liga 1: "Suntem la stadiul de contract"

Articol de GSP - Publicat vineri, 20 ianuarie 2023, 21:17 / Actualizat vineri, 20 ianuarie 2023 21:17Claudiu Rotar, unul dintre actionarii de la Hermannstadt, a anuntat ca are un acord cu Dani Coman (43 de ani), astfel incat fostul portar sa revina in pozitia de presedinte al clubului sibian.In august, Dani Coman a demisionat din functia de presedinte al lui Hermannstadt. Fostul portar a precizat atunci ca a luat decizia in semn de protest fata de situatia financiara a clubului, sufocat de ... citeste toata stirea