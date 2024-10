Daniel Birligea explica gestul facut spre galeria lui Dinamo: "Asta a fost mesajul!" + Ce spune despre convocarea la nationala

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 20 octombrie 2024 23:33 / Actualizat luni, 21 octombrie 2024 00:07Daniel Birligea (24 de ani) a tras concluziile dupa victoria obtinuta de FCSB in derby-ul cu Dinamo, 2-0.La prima prezenta in Derby de Romania, atacantul de 24 de ani a marcat un supergol in minutul 26. La finalul partidei de pe Arena Nationala a fost intrebat despre gestul facut imediat dupa gol.DINAMO - FCSB 0-2Gigi Becali si-a amenintat jucatorii la finalul derby-ului cu ... citește toată știrea