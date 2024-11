Daniel Birligea, in atentia UEFA * Atacantul FCSB-ului i-a impresionat pe toti

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat miercuri, 20 noiembrie 2024, 14:42 / Actualizat miercuri, 20 noiembrie 2024 15:03Pe pagina oficiala a Europa League a aparut o postare despre Daniel Birligea (24 de ani), atacantul celor de la FCSB, care se afla intr-o forma excelenta.Daniel Birligea traverseaza o perioada foarte buna, in care marcheaza la foc automat. De la transferul la FCSB, fostul atacant de la CFR Cluj a inscris de 7 ori in cele 11 meciuri in care a jucat. Trei dintre aceste ... citește toată știrea