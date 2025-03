Daniel Birligea s-a accidentat, iar bosniacii exulta: "Unul dintre cei mai buni va rata partida"

Articol de Cezar Titor - Publicat vineri, 21 martie 2025, 18:03 / Actualizat vineri, 21 martie 2025 18:51Daniel Birligea, 24 ani, atacantul celor de la FCSB si al Romaniei, a resimtit dureri inaintea partidei cu Bosnia, fiind lasat in afara lotului de selectionerul Mircea Lucescu. In acest sens, presa bosniaca a reactionat imediat, catalogand absenta varfului drept una de maxima importanta pentru "tricolori".Romania - Bosnia, partida care deschide drumul "tricolorilor" in campania de ... citește toată știrea