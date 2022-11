Daniel Dobre, declaratii derutante despre Simona Halep, dupa ce i-a propus metode neconventionale de refacere: "Nu stiu daca ar trebui sa vorbesc despre asta". GSP l-a contactat pentru lamuriri

Articol de Luminita Paul, Daniel Grigore - Publicat joi, 03 noiembrie 2022, 15:49 / Actualizat joi, 03 noiembrie 2022 16:29Daniel Dobre, fostul antrenor al Simonei Halep, a lasat de inteles in cadrul unei interventii la radio ca i-ar fi propus sportivei sa recurga la metode de refacere neconventionale, "in afara resurselor naturale", care sa o ajute cu recuperarea. Afirmatiile lui Dobre vin in contextul in care Halep a fost depistata pozitiv cu o substanta interzisa si, implicit, suspendata ... citeste toata stirea