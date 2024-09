Daniel Oprescu a surprins dupa ce Slatina a umilit Resita: "Poate o sa vi se para lipsa de modestie, dar toata echipa a fost convinsa." Antrenorul oltenilor, despre absenta lui Doman si debutul lui Mihaiu

CSM Slatina se astepta sa castige detasat meciul de pe teren propriu cu ACSM Resita, lucru care s-a si intamplat, oltenii impunandu-se in jocul din etapa a 7-a a Ligii 2 cu scorul de 4-0. Asta, cu toate ca in fata sa s-a aflat un adversar cu care era la egalitate de puncte si care vedea dupa prima infrangere in acest sezon, exact in aceeasi situatie aflandu-se si trupa din judetul Olt."Chiar daca poate o sa vi se para lipsa de modestie, dar toata echipa a fost convinsa ca o sa castigam ... citește toată știrea