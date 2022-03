Daniel Oprita, dupa victoria cu Poli Iasi: "Ii felicit pe jucatorii care au intrat la pauza, au facut diferenta." In ce conditii obtine Steaua calificarea matematica in play-off din aceasta etapa

Steaua a facut, vineri seara, un pas mare in lupta pentru play-off, reusind sa urce, momentan, pe locul 4 in clasamentul Ligii 2 dupa victoria categorica obtinuta in fata Politehnicii Iasi, scor 3-1.Echipa din Ghencea poate obtine calificarea matematica in grupa celor mai bune sase echipe din acest sezon de Liga 2 daca FC Buzau pierde sambata cu Petrolul sau daca FK Miercurea Ciuc nu castiga, tot sambata, la CS Comunal Selimbar.Oprita, laude pentru jucatorii care au intrat pe parcurs in ... citeste toata stirea