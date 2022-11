Daniel Oprita, dupa victoria cu Unirea Dej: "Am fost norocosi ca am reusit sa intram la pauza cu un rezultat de egalitate. Am fost jalnici." Motivul pentru care nu se poate bucura foarte mult si cum a comentat eliminarea lui Balgiu

Steaua nu a facut un meci prea bun contra Unirii Dej, in derby-ul de clasament al etapei a 13-a a Ligii 2, chiar daca a evoluat pe teren propriu, in Ghencea. Cel putin in prima repriza clujenii au dominat partida si ar fi trebuit sa primeasca un penalty.Echipa bucuresteana a echilibrat jocul in partea secunda si a reusit sa inscrie pe final in urma a doua contraatacuri, a doua reusita fiind semnata din offside. Adrian Popa a inscris in minutul 78, iar Rares Enceanu a stabilit scorul final, 2-0, ... citeste toata stirea