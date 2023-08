Steaua incepe saptamana viitoare, marti, la Targoviste, cel de-al treilea sezon de cand a ajuns in Liga 2, iar antrenorul sau, Daniel Oprita, la acel moment in pragul aniversarii varstei de 42 de ani, se va afla la debutul celui de-al cincilea sezon de cand conduce echipa din Ghencea.Intr-un interviul acordat pentru Steaua TV, Oprita a vorbit despre aceste doua momente in fata carora se afla el si echipa, dar si despre alte lucruri care privesc noul sezon.Sezon noul de Liga 2 mai puternic ca ... citeste toata stirea