Daniel Oprita s-a suparat pe "ofensiva" Stelei dupa remiza cu Metaloglobus: "Ne indepartam de locul 1 daca continuam asa"

Steaua a inregistrat o remiza contra Metaloglobus, scor 0-0, in jocul din etapa 13 a Ligii 2, desfasurat luni, la Clinceni.Este al treilea rezultat de egalitate consecutiv intre cele doua echipe in tot atatea sezoane, astfel ca trupa condusa de Daniel Oprita ramane cu un singur succes in patru intalniri directe oficiale.Steaua nu a primit gol pentru al treilea joc la rand in campionat si al zecelea in totalul de 13 partide, dar nici nu a marcat pentru a patra oara in acest interval. Mai ales ... citește toată știrea