Daniel Oprita, suparat ca a fost injurat pe "Ilie Oana", de un oficial al clubului de la care voia mai mult respect: "Trebuia sa ma dau la o parte, ca m-am dat cu Hermannstadt!" Doua evenimente din trecut care l-au dezamagit la Petrolul

Steaua a remizat cu Petrolul in etapa a 7-a a play-off-ului, scor 0-0 pe "Ilie Oana", si a obtinut patru puncte din dubla cu echipa ploiesteana in aceasta grupa de promovare in care nu are dreptul de a urca in Liga 1.Bucurestenii au preferat tactica contraatacului in acest joc si au avut cateva situatii bune in prima repriza, cea mai mare prin Chipirliu, in minutul 19, insa, pe final, cand au evoluat in superioritate numerica au preferat sa conserve rezultatul, lucru usor de observat din ... citeste toata stirea