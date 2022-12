Daniel Oprita trage semnalul de alarma si atrage atentia conducerii: "Ma duc pe acolo sa fac infarct. Nu se agita nimeni ca mine". Antrenorul Stelei termina anul in forta: "Eu iau suturile in fund"

Daniel Oprita a fost suparat dupa partida cu Gloria Buzau, de joi seara, din etapa a 16-a a Ligii 2, scor 1-1, dar nu doar din perspectiva egalului, a faptului ca Steaua nu a putut castiga. Antrenorul este, aparent, nemultumit si de faptul ca nu simte mai multa implicare in jurul echipei.Daniel Oprita, suparat dupa remiza dintre Steaua si Gloria BuzauOprita nu considera ca oamenii din conducere se implica prea mult in privinta rezolvarii situatiei Stelei, sa aiba dreptul de promovare in ... citeste toata stirea