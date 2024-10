Daniel Pancu s-a razgandit: decizia luata la meciul decisiv pentru Euro

Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 15 octombrie 2024, 18:11 / Actualizat marti, 15 octombrie 2024 18:11Vineri, imediat dupa 6-2 cu Muntenegru U21, selectionerul Daniel Pancu (47 de ani) anunta ca va schimba sistemul pentru meciul decisiv in vederea calificarii la EURO 2025, programat in aceasta seara, de la ora 19:00, cu Elvetia. In cele din urma, selectionerul nu a mai efectuat modificarile trambitate.Vineri, reprezentativa U21 a Romaniei a obtinut o victorie rasunatoare in ... citește toată știrea