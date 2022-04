Daniel Paraschiv, "cartea" castigatoare pentru promovare a FC Hermannstadt? Atacantul a marcat si cu Concordia si a ajuns la patru goluri in cinci jocuri disputate pentru sibieni

Revenirea in Liga 2 ii prieste de minune lui Daniel Paraschiv (22 de ani), care in primele cinci meciuri disputate pentru FC Hermannstadt a inscris de patru ori, de fiecare daca echipa castigand atunci cand el a marcat.Ultima sa reusita a venit in jocul cu Concordia Chiajna, disputat joi seara, la Medias, in etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 2, cand a deschis scorul in victoria cu 2-1.Daniel Paraschiv si-a regasit gustul golului la FC Hermannstadt. A marcat de patru ori in cinci ... citeste toata stirea