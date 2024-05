Daniel Popa: "Suntem dezamagiti, mai ales ca s-a vorbit atat de mult despre noi in ultima saptamana"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat sambata, 04 mai 2024, 21:58 / Actualizat sambata, 04 mai 2024 23:06Autorul unui gol la 3-3 cu Dinamo, atacantul lui U Cluj a explicat de ce nu s-a bucurat: "Am un respect fata de club, de suporteri, datorita lor am ajuns in prima liga".Daniel Popa a deschis scorul pentru U Cluj impotriva fostei sale echipe, Dinamo. Dar la final a fost 3-3 si atacantul ardelenilor a venit la interviuri suparat. De parca ai sai ar fi pierdut.DINAMO- U CLUJ ... citește toată știrea