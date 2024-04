Daniil Medvedev a facut scandal, dupa ce a fost eliminat de la Monte Carlo: "Deschide naibii ochii, fa ceva, este afara!"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat joi, 11 aprilie 2024, 16:30 / Actualizat joi, 11 aprilie 2024 16:30Rusul Daniil Medvedev (locul 4 ATP) a cedat din nou nervos, de data aceasta dupa ce a fost eliminat in optimile de finala de la Monte Carlo. Medvedev a pierdut in minimum de seturi, 3-6 si 5-7, in fata compatriotului sau Karen Khachanov (locul 17 ATP).Medvedev a dat de pamant cu racheta sa si a tipat efectiv la supervizorul partidei, care l-a penalizat cu un punct pentru comportamentul ... citește toată știrea