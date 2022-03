Daniil Medvedev l-a invins fara probleme pe Andy Murray la Miami * Cat de aproape este rusul sa redevina numarul 1 mondial

Articol de GSP - Publicat duminica, 27 martie 2022, 10:29 / Actualizat duminica, 27 martie 2022 10:29Rusul Daniil Medvedev (26 de ani, 2 ATP) l-a invins fara emotii, sambata, pe britanicul Andy Murray (34 ani, 85 ATP), scor 6-4, 6-2, in turul secund al mastersului de la Miami.Beneficiar al unui wild card, Murray, triplu castigator de Grand Slam, nu a reusit sa reziste in fata lui Medvedev, care este principalul favorit de la Miami, in absenta lui Novak Djokovic.Daniil Medvedev l-a invins ... citeste toata stirea