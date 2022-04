Daniil Medvedev, operat dupa eliminarea de la Miami * Ce turnee poate rata

Articol de GSP - Publicat sambata, 02 aprilie 2022, 18:40 / Actualizat sambata, 02 aprilie 2022 19:04Rusul Daniil Medvedev (26 de ani, 2 ATP) va lipsi in urmatoarea perioada din circuit, din cauza unei accidentari.Eliminat de Hubert Hurkacz (25 de ani, 10 ATP) in sferturile turneului de la Miami, Medvedev a decis sa se opereze, astfel ca va sta departe de tenis in urmatoarele luni.WTA MIAMIFinala de vis la Miami! Se anunta spectacol in duelul dintre actualul si fostul lider ... citeste toata stirea