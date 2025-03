Danut Coman vrea un drum cat mai usor pentru CFC Arges in lupta pentru promovare si se bucura de prezenta Stelei in play-off: "Ne-ar ajuta daca ar mai intra si alte echipe"

CFC Arges nu-si mai permite sa rateze calificarea in play-off, dupa care promovarea si revenirea in SuperLiga Romaniei. Pitestenii sunt mari favoriti pentru cele doua obiective trasate, iar presedintele Danut Coman nu s-a ferit sa recunoasca faptul ca isi doreste cat mai multe formatii fara drept de promovare in grupa de play-off.Lui Coman ii convine ca Steaua intra in grupa care va decide promovatele si formatiile care vor merge in barajul de mentinere-promovare, dar spera ca si alte formatii ... citește toată știrea