Danut Lupu are un nou dosar penal * Cum se apara fostul fotbalist in fata noilor acuzatii

Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 22 iunie 2024, 14:14 / Actualizat sambata, 22 iunie 2024 15:44Fostul mare fotbalist Danut Lupu (57 de ani) are un al al 3-lea dosar penal, deschis tot pentru conducerea unui automobil in lipsa unui permis valabil.Pe 4 aprilie 2024, Danut Lupu era eliberat definitiv din penicenciarul Rahova, dupa ce statuse timp de 6 luni in spatele gratiilor. El fusese arestat dupa ce a condus in repetate randuri fara permis.La scurt timp de la eliberare, ... citește toată știrea