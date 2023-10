Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 02 octombrie 2023, 13:47 / Actualizat luni, 02 octombrie 2023 14:11Danut Lupu (56 de ani) a fost dat in urmarire generala de Politia Romana.Fostul mare fotbalist a fost condamnat, luni, la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare si trebuia sa se prezinte in fata autoritatilor.REACEsIEDin strainatate, Danut Lupu a inceput sa planga in direct dupa ce a fost condamnat la inchisoare cu executare: "Nu era mai castigat statul daca ma amenda? ... citeste toata stirea