Danut Lupu, noi dezvaluiri de impact despre inchisoare: "Nu poti sa faci asta 3 zile la rand. Mori, te cureti, nu ai cum!"

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 10 aprilie 2024, 17:27 / Actualizat miercuri, 10 aprilie 2024 17:41Danut Lupu (57 de ani) a fost eliberat din inchisoare si a facut o serie de dezvaluiri despre viata din penitenciar. Dupa ce a spus ca a stat cu alte 23 de persoane in celula, fostul mijlocas ofensiv a povestit ce manca in puscarie.Lupu a povestit ca viata i-ar fi fost imposibila in inchisoare fara mancarea de acasa si bani, pentru a-si cumpara hrana de la magazinul penitenciarului. ... citește toată știrea