Danut Lupu nu intelege decizia lui Stoican: "Te-ai batut cu pumnii in piept ca faci, ca dregi, si acum demisionezi?"

Articol de GSP - Publicat marti, 08 martie 2022, 12:42 / Actualizat marti, 08 martie 2022 13:00Danut Lupu (55 de ani), fost jucator la Dinamo, a comentat vestea momentului din Liga 1: Flavius Stoican a plecat de la clubul alb-rosu si va fi inlocuit de Dusan Uhrin jr.Lupu considera ca Flavius Stoican ar fi trebuit sa ramana la carma echipei. Fostul mijlocas spune ca Dusan Uhrin va avea nevoie de timp pentru a-si pune ideile in practica, in conditiile in care pana la finalul sezonului nu mai ... citeste toata stirea