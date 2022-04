Danut Lupu nu le da sanse celor de la FCSB in lupta la titlu: "Au o echipa de copii, nu sunt constanti"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 20 aprilie 2022, 18:39 / Actualizat miercuri, 20 aprilie 2022 19:19Danut Lupu (55 de ani) a comentat lupta la titlu dintre CFR si FCSB in urma victoriei ros-albastrilor din "Gruia" si o vede in continuare pe echipa lui Dan Petrescu campioana, in ciuda jocului slab prestat duminica.Chiar daca FCSB a reusit sa o bata pe CFR in deplasare si sa se apropie la 2 puncte de primul loc, Lupu conidera in continuare ca ros-albastrii sunt o "echipa de copii" si ca nu ... citeste toata stirea