Darius Olaru a ales! In ce campionat puternic vrea sa se transfere + marele obiectiv pe care il are la FCSB: "Ar fi un vis devenit realitate"

Articol de GSP - Publicat vineri, 15 aprilie 2022, 15:45 / Actualizat vineri, 15 aprilie 2022 15:48Darius Olaru (24 de ani), unul dintre fotbalistii aflati pe val la FCSB, a acordat un interviu site-ului oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, in care a vorbit despre planurile pe care le are alaturi de ros-albastri, dar si despre campionatul unde si-ar dori sa evolueze in viitor.Desi recunoaste ca viseaza sa ajunga in La Liga, Darius Olaru e constient ca primul pas spre un transfer in ... citeste toata stirea