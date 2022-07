Darius Olaru acuza arbitrajul, dupa remiza cu U Cluj: "Trebuia penalty si eliminare"

Articol de GSP - Publicat luni, 18 iulie 2022, 00:31 / Actualizat luni, 18 iulie 2022 00:55Darius Olaru (24 de ani) a reclamat faptul ca FCSB nu a primit un penalty in prima repriza a meciului cu U Cluj, scor final 1-1.Meciul de pe Arena Nationala a prevazut mai multe faze complicate, judecate de arbitrii din camera VAR.Una dintre acestea l-a avut in prim-plan pe Romario Pires, capitanul lui U Cluj. In minutul 41, acesta a oprit mingea cu mana la marginea propriului careu, aparent pe linia ... citeste toata stirea