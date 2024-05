Darius Olaru, in culmea fericirii: "Vom petrece cat ne tin picioarele"

Articol de Cezar Titor - Publicat sambata, 11 mai 2024 23:46 / Actualizat duminica, 12 mai 2024 00:01Darius Olaru, capitanul ros-albastrilor, a oferit reactii de la firul ierbii, inainte de momentul in care FCSB a primit trofeul de campioana.Mijlocasul in varsta de 26 ani a contribuit din plin la triumful din acest sezon, reusind 15 goluri si cinci pase decisive de-a lungul stagiunii.FCSB, CAMPIOANA ROMANIEIAnuntul serii: "Coman va juca la noi in preliminarii!" * Jucatorul, cu o aparitie ... citește toată știrea