Darren Cahill, dezvaluiri de ultima ora in cazul de dopaj al Simonei Halep: "Au gasit sursa, urmeaza audierea. O persoana nu si-a facut treaba, sa isi asume!"

Articol de Adrian Jitea - Publicat joi, 09 februarie 2023, 18:27 / Actualizat joi, 09 februarie 2023 18:47Darren Cahill (57 de ani) spune ca Simona Halep (31 de ani, 15 WTA) isi va expune apararea in cazul de dopaj in luna februarie. Antrenorul australian e sigur ca sportiva din Constanta este nevinovata.Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agentia Internationala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanta interzisa la US Open 2022. Jucatoarea noastra a fost ... citeste toata stirea