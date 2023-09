Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 01 septembrie 2023, 17:24 / Actualizat vineri, 01 septembrie 2023 17:40Darren Cahill (57 de ani), fostul antrenor al Simonei Halep (31), s-a pronuntat public pe seama situatiei in care se afla jucatoarea de tenis din Romania. Dubla castigatoare de Grand Slam tocmai a anuntat ca verdictul in cazul ei de dopaj a fost amanat inca o data, ceea ce inseamna ca nu va veni in urmatoarele zile.Audiata de tribunalul independent Sport Resolutions la finalul ... citeste toata stirea