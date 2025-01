Dat din nou afara din Superliga: "Am vrut sa inchei dupa o luna"

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 14 ianuarie 2025, 12:18 / Actualizat marti, 14 ianuarie 2025 12:39Cornel Sfaiter, presedintele de la Poli Iasi, a explicat motivul pentru care Billel Omrani (31 de ani) a fost dat afara de la echipa.De 5 ori campion in Superliga, Omrani se afla in cadere libera. Dupa ce in februarie 2024 a fost dat afara de Petrolul dupa doar jumatate de an de cand semnase, in aceasta iarna s-a repetat povestea si la Poli Iasi. Algerianul a semnat in septembrie 2024, ... citește toată știrea