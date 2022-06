David Popovici a exclus total din meniu un aliment extrem de popular! Cum arata micul dejun al campionului

Articol de GSP - Publicat joi, 30 iunie 2022, 10:42 / Actualizat joi, 30 iunie 2022 10:56David Popovici (17 ani), medaliatul cu aur in probele de 100 si 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de natatie, are un regim alimentar extrem de strict.David Popovici, noul fenomen al natatiei mondiale, a facut o multime de sacrificii pentru a ajunge in varf. Inotatorul legitimat la Clubul Sportiv Dinamo are multe restrictii din punct de vedere al alimentatiei.NatatieRobert Nita, savuros ... citeste toata stirea