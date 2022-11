David Popovici, din nou victorios la Campionatele Nationale

Articol de GSP - Publicat vineri, 11 noiembrie 2022, 19:41 / Actualizat vineri, 11 noiembrie 2022 19:45David Popovici s-a impus azi si in proba de 200 metri liber la Campionatele Nationale in bazin scurt, care se desfasoara in aceste zile la Otopeni.Joi, el castigase si proba de 100 metri liber. Timpul sau in proba de azi a fost 1:43, 06, depasindu-i pe Mihai Gergely (1:46, 58) si Vlad Mihalache (1.49, 08).David mai este inscris in probele de 100 m mixt (sambata) si in cele de 100 m ... citeste toata stirea