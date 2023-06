Articol de Roxana Fleseru - Publicat luni, 05 iunie 2023, 18:44 / Actualizat luni, 05 iunie 2023 19:22David Popovici mai are nevoie de patru curse de 100 de metri liber inotate sub 48 de secunde pentru a deveni inotatorul care a parcurs aceasta distanta de cele mai multe ori sub acest timpDavid Popovici e atent la statistici. Chestionat la Cupa Romaniei in legatura cu timpul sau de la 100 metri liber, 47,85 s, el a spus: "Sunt multumit ca am coborat sub 48 de secunde. In curand, daca nu ma ... citeste toata stirea