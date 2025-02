David Popovici le-a vorbit americanilor despre actiunile caritabile in care este implicat

Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 07 februarie 2025, 14:34 / Actualizat vineri, 07 februarie 2025 15:02David Popovici (20 de ani) le-a povestit celor de la Swimswam despre implicarea sa in actiuni caritabile alaturi de Hope and Homes for Children Romania.David Popovici a acordat cateva declaratii celor de la Swimswam, unul dintre cele mai reputate site-uri de natatie, in care a vorbit implicarea sa in actiuni caritabile alaturi de fundatia Hope and Homes for Children Romania. ... citește toată știrea