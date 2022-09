David Popovici si Patrick Sebastian Dinu s-au calificat in finala de 100m liber de la Lima + Bianca Coste, in finala la 50m liber

Articol de GSP - Publicat duminica, 04 septembrie 2022, 08:01 / Actualizat duminica, 04 septembrie 2022 08:33David Popovici (17 ani) si Patrick Sebastian Dinu (17 ani) s-au calificat in finala probei de 100m liber la Campionatul Mondial de Inot pentru juniori.David Popovici si Patrick Sebastian Dinu vor inota in finala pe 5 septembrie, de la ora 2:02 a,m. (ora Romaniei)David Popovici a avut cel mai bun timp din semifinale, 48.17s. Patrick Dinu s-a calificat cu al 5-lea timp in finala, 50. ... citeste toata stirea