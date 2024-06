David Popovici, ultima finala la Campionatele Europene de la Belgrad, azi de la ora 19:36 + Cursa e pe Antena 3

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 21 iunie 2024, 14:49 / Actualizat vineri, 21 iunie 2024 14:50David Popovici (19 ani) se afla in fata ultimei curse inainte de Jocurile Olimpice de la Paris. El va inota in aceasta seara de la ora 19:36 in proba de 200 metri liber.Finala de la 200 metri liber in care va inota David Popovici este transmisa de Antena 3 CNN si se poate vedea online pe AntenaPLAYDavid Popovici concureaza pentru a patra zi consecutiva la Campionatele Europene de la ... citește toată știrea